İş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü
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İş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

20.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:38
İş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

Artvin'in Borçka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada operatör hayatını kaybetti.

Artvin'in Borçka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada operatör hayatını kaybetti.

İlçenin Küçükköy Mahallesi'nde operatör Şaban Aydemir'in kullandığı iş makinesi, kereste doğrama atölyesine gelen tomrukları kamyondan indirirken kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı.

Ağır yaralanan Aydemir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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