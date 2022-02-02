İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi memleketine uğurlandı - Haberler
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İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi memleketine uğurlandı

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi memleketine uğurlandı

Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık personeli Ceylan Öner'in cenazesi memleketine gönderildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık personeli Ceylan Öner'in cenazesi memleketine gönderildi.

Hakkari Devlet Hastanesindeki uğurlama programında, otopsi işlemleri tamamlanan 24 yaşındaki Öner için dua okundu.

Programa katılan Öner'in yakınlarını İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, kurumun ve hastanenin yöneticileri teselli etti.

Daha sonra Kara ve sağlık ekiplerinin omuzladığı Öner'in tabutu cenaze aracına konularak, sağlık ekiplerinin eşliğinde memleketi Mardin'e gönderildi.

Programa Öner'in mesai arkadaşları da katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

112 Acil, Hakkari, Otopsi, dua, Güncel, Haber

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