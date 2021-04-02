İş makinesinin altında kalıp öldü

BOLU'da iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği İbrahim Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

BOLU'da iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği İbrahim Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta meydana geldi. Operatörlüğünü Doğukan Canbek'in yaptığı 34 0018 5187 plakalı iş makinesi, sokakta yürüyen İbrahim Yılmaz'a çarpıp, başının üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını kaybettiği belirlendi.Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazanın ardından operatör Canbek polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ÇETİNASLAN