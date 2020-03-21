İş makinesinin altında kalan temizlik işçisi öldü SİVAS'ın Kangal ilçesinde, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan temizlik işçisi Tamer Avunduk, yaşamını yitirdi.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan temizlik işçisi Tamer Avunduk, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Kangal Termik Santrali'nde meydana geldi. Taşeron firmanın temizlik çalışanı Tamer Avunduk, iş sahasında çalışırken, geri manevra yapan Z.T.'nin (23) kullandığı iş makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer Avunduk, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. İş makinesinin operatörü Z.T. kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA