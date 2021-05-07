İş makinesinin altında kalan işçi yaralandı
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İş makinesinin altında kalan işçi yaralandı

İş makinesinin altında kalan işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmanın inşaatında iş makinesinin altında kalan işçi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmanın inşaatında iş makinesinin altında kalan işçi ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan olan işçi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir inşaat firmasında makinist olarak çalışan Faruk A. (30) kullandığı iş makinesiyle Caberfakılı Mahallesi Gümüş Dere mevkisinde patika yolda ilerlediği sırada rampada takla atarak yol kenarına devrildi. İş makinesinin altında kalan Faruk A.'yı görenler 112 acil servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri iş makinesinin altında sıkışan Faruk A.'yı kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Faruk A., 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Faruk A.'nın tedavisi devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İş makinesinin altında kalan işçi yaralandı
İş makinesinin altında kalan işçi yaralandı
İş makinesinin altında kalan işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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