İş makinesini kurtarmaya gelen vinci iş makineleri kurtardı

- İş makinesini kurtarmaya gelen vinci iş makineleri kurtardı Rize'nin Çayeli ilçesinde yol açmaya çalışan iş makinesi yan yatınca çağrılan vinç askıda kaldı ve başka bir iş makinesiyle kurtarıldı.

- İş makinesini kurtarmaya gelen vinci iş makineleri kurtardı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde yol açmaya çalışan iş makinesi yan yatınca çağrılan vinç askıda kaldı ve başka bir iş makinesiyle kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Aşıklar Vadisi İkizler Yolu'nda meydana geldi. Heyelan nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda çalışma yapan Adem Hacifazlioğlu, yönetimindeki iş makinesinin bir anda yukardan heyelanın devam etmesiyle tekerleklerinin altı boşaldı ve araç sol tarafının üzerine doğru askıda kaldı. Usta operatör yaptığı manevralarla uçuruma yuvarlanmaktan kurtularak aracı sabitledikten sonra iş makinesini terk etti ve yardım istedi. Kendisini bulunduğu bölgeden çıkartmak için gelen özel bir firmaya ait vinç de aynı şekilde heyelanın kurbanı oldu ve bu kez vinç askıda kaldı.

İş makinesini kurtarmak için gittiği yerde yolun kopması sonucu askıda kalan vincin yardımına bu kez başka 2 iş makinesi koştu. İş makinelerinin kepçe kısmına takılan halatla vinç yola çekilerek devam etmesi sağlandı. Uçurumdan kurtulan vinç bu kez uçurumun başında askıda bekleyen iş makinesinin yanına giderek halat yardımıyla Adem Hacifazlioğlu yönetimindeki iş makinesinin bulunduğu yerden çıkardı.

(HFD-EK-NT-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım