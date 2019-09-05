İş makinesini geri alınca ismi parktan kaldırıldı

05.09.2019 16:36

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in iş makinesi desteği nedeniyle parka verilen ismi, seçimin ardından iş makinesinin geri alınmasından dolayı kaldırıldı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Belediye Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'li Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş döneminde CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ilçeye iş makinesi gönderdiğini belirtti.

AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanarak Oğuzlar Belediyesinde göreve başladığını dile getiren Yıldırım, seçimden önce Oğuzlar'a gönderilen iş makinesinin seçimde belediyenin parti değiştirmesinden dolayı geri alındığını öne sürdü.

Sarıyer Belediyesinin seçimin ardından Oğuzlar Belediyesine haksız tutum sergilediğini ifade eden Yıldırım, "Önceki dönemde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in isminin verildiği Gölbaşı Mahallesi'ndeki parkın ismini değiştiriyoruz. Parkımıza ilçede yapılan parklarda maddi manevi desteği olan Ali Ahlatcı'nın ismi vermeyi uygun gördük. Parkımızın adı Küçük Ali Ahlatcı Parkı oldu." dedi.

Kaynak: AA