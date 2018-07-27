İş Makinesinden Mazot Hırsızlığı

Bartın'da bir iş makinesinden mazot hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karasu köyü Boğaz mevkisinde bir iş makinesinden mazot çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makinesinden mazot hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Ş.D. ve A.A'nın evinde mazot bidonları ele geçirdi.

Şüphelilerin otomobillerinde de yapılan kontrollerde çok sayıda mazot bidonu ve suç aleti bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.