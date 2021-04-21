İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi
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İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi

İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de belediyeye ait iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

Kocaeli'de belediyeye ait iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait bir iş makinesinden mazot çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yakıt hırsızlığı yaptığı belirlenen K.Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö'ye ev hapsi cezası verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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