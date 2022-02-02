İş makinesinden hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinesinde akü, mazot ve anahtar takımı çalan 3 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde 24 Ocak Pazartesi günü D.A.(39) isimli şahsa ait inşaat alanında bulunan iş makinesine ait 2 adet 150 amper akü, 80-100 litre civarında mazot ile iş makinelerinin tamirinde kullanılan anahtar takımının çalınması olayı ile ilgili olarak 6 ve 8'nci JASAT tarafından yapılan araştırma ve kamera incelemesi neticesinde hırsızlık olayını G.A. (28), F.Y.( 31) ve M.S. (28) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Mahmutlar Kent Tipi Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı devriyelerce yapılan takip sonucu G.A., F.Y. ve M.S. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa