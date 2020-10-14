İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı

14.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:56
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iş makinesi yüklü TIR'ın alev alan lastikleri, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iş makinesi yüklü TIR'ın alev alan lastikleri, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, TIR ve iş makinesi zarar gördü.

TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde, saat 12.30 sıralarında İstanbul yönüne giden Arif Aydın yönetimindeki 34 HN 7583 plakalı iş makinesi yüklü TIR'ın arka lastikleri alev aldı. TIR'dan çıkan dumanları gören diğer sürücüler, araçlarını yolun sağına çekerek, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bolu Dağı Tüneli İtfaiyesi yangına müdahale ederek söndürdü. TIR ve iş makinesinin zarar gördüğü yangın nedeniyle TEM'de ulaşım bir süre 2 şeritten sağlandı.


İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı
İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Berat Albayrak Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Mbaye Diagne Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 14:02:43. #1.14#
title