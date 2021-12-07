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İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

DİYARBAKIR'da iş makinesinin taşındığı TIR, alt geçitte sıkıştı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da iş makinesinin taşındığı TIR, alt geçitte sıkıştı. İş makinesinin üst bölümleri ustalar tarafından söküldükten sonra TIR, alt geçitten çıktı.

Van'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Salih Baysal yönetimindeki 06 DK 6079 plakalı TIR, Diyarbakır- Seyrantepe yolundaki alt geçitte sıkıştı. Baysal'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, iş makinesinin sıkıştığı yerden çıkarılması için sanayiden ustalar çağrıldı. Uzun süren çalışma sonucu iş makinesinin üst bölümü sökülürken, TIR da alt geçitten çıktı.

Sürücü Salih Baysal, 'Daha önce de bu alt geçitten geçtim. Burayı asfaltlayınca zemin yükselmiş ve alt geçidin yüksekliğini yazan bir tabela görmedim. Geçer, diye düşündüm ama takıldım" dedi.

İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ TIR, ALT GEÇİTTE SIKIŞTI

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