İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı - Haberler
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İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun 10 metrelik şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun 10 metrelik şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beydiğin Mahallesi Kargıhan mevkii orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Arıktekin'in kullandığı üzerinde ekskavatör bulunan 33 AT 488 plakalı kamyon geri manevra yaptığı sırada yolun sağ tarafına takla atıp devrildi. 10 metreden aşağıya devrilen kamyonun sürücü Ali Arıktekin ile kamyonda yolcu olarak bulunan Fatih Karabacak yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

İş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

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