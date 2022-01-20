İş makinesi yolları açıyor, ekipler sokak hayvanlarını besliyor

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bırakıyor.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bırakıyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarına da mama desteği sunuyor.

İş makinesi ile yollar ulaşıma açıldıktan sonra ekipler belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama, ekmek ve kemik bırakıyor.

Ekipler kuşlar için de yerlere serdikleri branda üzerine buğday döküyor. Belediye çalışanları karşılaştıkları kedi ve köpekleri ise elleriyle besliyor.

"Kırsalda yaşayan hayvanlara ulaşmaya çalışıyoruz"

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fethi Aslantaş, AA muhabirine, ilde etkili olan kar nedeniyle sokak hayvanlarına ulaşmak, onlara yem desteği sunmak için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Aslantaş, ekiplerin ulaştıkları noktalara hayvanlar için buğday, mama, ekmek ve kemik bıraktığını dile getirerek, "İş makinesi önde yolları açıyor, biz de arkasından giderek sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyoruz. Kent genelinde tüm bölgelere bakıyoruz. Kar dolayısıyla yiyecek bulamayan kırsaldaki hayvanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştığımız hayvanların yiyecek ihtiyacının yanında hasta olanların tedavisini de yapıyoruz. Hayvanları personelimiz eliyle besliyor." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Sami Seferoğulları, bahçesinde 8 köpek ve 25 kedi beslediğini söyledi.

Kar dolayısıyla kent merkezinden uzakta bulunan bahçesine ulaşamadığını ve belediyeden yardım istediğini anlatan Seferoğulları, "Belediyenin iş makinesinin yolu açmasıyla hayvanlara ulaştık. Kış şartlarında hayvanların da yemek ve barınma ihtiyacı var. Sağ olsun belediyemiz buraya gelerek hayvanları besledi. Gerekli gıdaları bıraktı." diye konuştu.