İş makinesi yıkım sırasında doğal gaz borusunu deldi; sızan gaz korkuttu

SİVAS'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

SİVAS'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Nalbatlar Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki 4 katlı bir binanın yıkımında kullanılan iş makinesi doğal gaz boru hattına zarar verdi. Tahrip olan borudan sızan gaz, etrafa yayılınca çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler caddedeki boru hattından geçen gazı kesti. Tedbir amaçlı cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI