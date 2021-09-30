İş makinesi ve güvenlik kulübesini yakan kepçe operatörü yakalandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, işten çıkarıldığı gerekçesiyle Kayseri Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün iş makinesi ve bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yakan kepçe operatörü Hacı K. (30), polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi ve Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalıştığı taşeron firmada kepçe operatörlüğü yapan Hacı K., işten çıkarıldı. Duruma sinirlenen Hacı K. Oymaağaç Mahallesi'ndeki KASKİ'ye ait iş makinesini ateşe verdi. Hacı K. ardından da Germir Mahallesi'ndeki bakım onarım merkezinde güvenlik görevlisini darp ederek, güvenlik kulübesini ateşe verdi. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri de darbedilen güvenlik görevlisini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.