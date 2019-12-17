İş makinesi üzerinde tehlikeli yolculuk

17.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:41

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki iş makinesinin kepçesinde 7 kişinin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı.



İlginç ve tehlikeli yolculuğun görüntüleri Ürgüp Sanayi Sitesinde kaydedildi. Seyir halinde olan bir iş makinesinin kepçesine binen 7 kişi tehlikeye aldırış etmeden kepçe içinde ayakta yolculuk yaptı.



Sanayi sitesinde kepçe üzerinde yolculuk yapan işçiler canlarını hiçe sayarak yola devam etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA