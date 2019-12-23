İş makinesi taşıyan kamyon kaygan yolda kaza yaptı
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İş makinesi taşıyan kamyon kaygan yolda kaza yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iş makinesi taşıyan kamyon virajı alamayınca bariyerlere çarptı.

23.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:20
İş makinesi taşıyan kamyon kaygan yolda kaza yaptı

'nın ilçesinde, iş makinesi taşıyan kamyon virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Yarısı yolda kalan kamyonun şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Menteşe ilçesi Devetaşı mevkiinde meydana geldi. İş makinesi taşıyan kamyon şoförü ilçe merkezine doğru yokuştan inerken virajı alamadı ve kaygan zeminin etkisi ile taş bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun yarısı yolda, diğer yarısı ise bariyerin dışında kaldı. Kazada kamyon şoförü şans eseri yaralanmadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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