iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde Musa köyünde yol çalışmasında kullanılan iş makinesi, şarampole yuvarlandı. Kazada iş makinesi operatörü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Musa köyü Esenler Mahallesi'nde yol çalışmasında kullanılan iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. 15 metre sürüklenen iş makinesinin ismi öğrenilemeyen operatörü yaralandı .

İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen iş makinesi operatörü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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