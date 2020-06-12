İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı MALATYA'da, 15 bin TL değerindeki iş makinesi parçalarını çalan 2 şüpheli, polisin incelemeye aldığı 67 iş yerinin güvenlik kamerası kaydıyla kimliklerinin belirlenmesi üzerine yakalandı.

MALATYA'da, 15 bin TL değerindeki iş makinesi parçalarını çalan 2 şüpheli, polisin incelemeye aldığı 67 iş yerinin güvenlik kamerası kaydıyla kimliklerinin belirlenmesi üzerine yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 10 Haziran'da 15 bin TL değerinde iş makinesi parçası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki 67 iş yerine ait kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polisler, çalınan malzemenin bir başka iş makinesinin üzerinde olduğunu belirledi. Ekiplerin izini sürdüğü şüpheliler, çalınan parça yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA