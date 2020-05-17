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İş makinesi operatörlüğünü bırakıp besici oldu, gelirini 10'a katladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 20 yıl önce iş makinesi operatörlüğünü bırakıp besiciliğe başlayan Akın Yalçınkaya, sürüsündeki hayvan sayısını 40 katına çıkarıp gelirini 10 kat artırdı.

İş makinesi operatörlüğünü bırakıp besici oldu, gelirini 10'a katladı
17.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:02

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 20 yıl önce iş makinesi operatörlüğünü bırakıp besiciliğe başlayan Akın Yalçınkaya, sürüsündeki hayvan sayısını 40 katına çıkarıp gelirini 10 kat artırdı.

İlçeye bağlı Örenköy köyünde yaşayan Yalçınkaya, 2000 yılına kadar asgari ücretle kepçe operatörlüğü yaptı.

Ardından baba mesleği olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlamaya karar veren Yalçınkaya, işinden ayrılıp 34 koyun aldı.

Ailesi ve kardeşiyle 655 dönüm arazide çalışmaya devam eden Yalçınkaya, kırsal bölgelerde iş arayan gençlere ya da işini değiştirmek isteyenlere devlet desteklerinden yararlanıp besici olmaları çağrısında bulundu.

Akın Yalçınkaya, AA muhabirine, besiciliği tercih etmesinde, operatörlükten kazandığıyla birikim yapamamasının etkili olduğunu söyledi.

Aradan geçen süreçte koyunlar için yem yetiştirmek amacıyla toprak edindiklerini, kardeşiyle ev yaptırdıklarını, iki traktör ve otomobil aldıklarını belirten Yalçınkaya, "Şu anda asgari ücretin 10 katı kazanıyoruz. Hem hayallerimizi gerçekleştirmek hem de arzu ettiğimiz bir yaşam standardına kavuşma imkanı bulduk." dedi.

Köyde yaşamanın yoksunluk getirmediğini vurgulayan Yalçınkaya, "2000 yılına kadar asgari ücretle çalıştım, ne kenarda birikimim oldu ne de taş üstüne taş koyabildim ama o seneden sonra arabam, traktörlerim oldu. Köyüme ev yaptım. Sosyal yaşantım da güzel. Kendi işim; hayvanları istediğim zaman çıkartıyorum, istediğim zaman geri koyuyorum." diye konuştu.

"Devlet desteklerinden yararlanabilirler"

Şu anda 460'ı anaç, 840'ı kuzu olmak üzere 1300 başlık sürüye ulaştığını aktaran Yalçınkaya, yem ihtiyacının yüzde 80'ini kendi arazilerinden karşıladıklarını, sadece kuzularına büyüme sürecinde yem aldıklarını aktardı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"İşi olmayan ya da asgari ücretle çalışanlar hayvancılığa atılabilir, devlet desteklerinden yararlanabilir. Anaç koyuna yıllık hayvan başı 25 lira, sürüde yetiştirilen anaç hayvanlar için hayvan başına 100 lira sürü büyütme desteği veriliyor. Sürü yöneticisi kurslarında eğitim verildikten sonra SGK ödemeleri için 5 bin lira destek sağlanıyor. İmkanları, köyde yerleri varsa 50 koyun alsınlar. Biz hayallerimize kavuştuk. Çoluk çocuğumuzu da çok rahat okutuyoruz, her imkanları da var. Köyde hayvancılık yaparken hiçbir şeyden eksik değiliz. Hatta burada organik yaşamanın keyfini, tadını ve güzelliğini yaşayabiliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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