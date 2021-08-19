İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı Fren boşalan kepçe ilkokul öğrenci servisine çarptı: 13 yaralı Şanlıurfa'da freni boşalan kepçe özel bir kuruma ait ilkokul öğrencilerini taşıyan servise çarptı.

- İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

Fren boşalan kepçe ilkokul öğrenci servisine çarptı: 13 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da freni boşalan kepçe özel bir kuruma ait ilkokul öğrencilerini taşıyan servise çarptı. Kazada 11 öğrenci ile 2 sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesindeki eski lunapark kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Furkan A.'nın kullandığı DSİ'ye ait kepçenin freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla giden kepçe, kavşakta duran araçlara çarpmamak için yan yola girmeye çalışırken önüne çıkan Müslüm E.'nin kullandığı özel bir kuruma ait ilkokulu öğrenci servisine çarptı. Kazada 11 öğrenci ile servis şoförü ve kepçe şoförü yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen servis otobüsündeki polisleler yaptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, umke ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da kazanın yaşandığı bölgeye giderek bilgi aldıktan sonra hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı
İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı
İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı
İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan

Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet otobüs durağına daldı! O anlar saniye saniye kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet otobüs durağına daldı! O anlar saniye saniye kamerada
Şanlıurfa'da freni boşalan iş makinesi, minibüsü biçti: 13 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan iş makinesi, minibüsü biçti: 13 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Burak Elmas Enner Valencia Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 22:30:12. #1.14#

title