İş makinesi kepçesinin işçinin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı - Haberler
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İş makinesi kepçesinin işçinin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İş makinesi kepçesinin işçinin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda Eryaman'da bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesinin kepçesi, çalışan işçinin üzerine düştü. Yaşanan feci iş kazasında kimliği öğrenilemeyen işçi ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eryaman, Ankara, İnşaat, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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