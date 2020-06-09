İş makinesi ile parkın girişini yıktılar, ağaçta mahsur kalan yavru kargayı kurtardılar
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İş makinesi ile parkın girişini yıktılar, ağaçta mahsur kalan yavru kargayı kurtardılar

İş makinesi ile parkın girişini yıktılar, ağaçta mahsur kalan yavru kargayı kurtardılar Giresun'un Bulancak ilçesinde bir parkın giriş kapısı iş makinesi tarafından yıkılarak ağaçta mahsur kalan yavru karga kurtarıldı.

09.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:30

İş makinesi ile parkın girişini yıktılar, ağaçta mahsur kalan yavru kargayı kurtardılar

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde bir parkın giriş kapısı iş makinesi tarafından yıkılarak ağaçta mahsur kalan yavru karga kurtarıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesi Lokman Çağırıcı Parkı'nda bir karga yavrusunun ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Bulancak Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiven aracını parkın içine sokamamasının ardından belediyeye ait iş makinesi tarafından parkın tabelası sökülerek giriş kapısı yıkıldı. Kapının yıkılmasının ardından içeriye giren itfaiye ekipleri ağaçta ayağından asılı kalan yavru kargayı kurtararak Bulancak Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri birimine teslim ettiler.

İş makinesi ile parkın girişini yıktılar, ağaçta mahsur kalan yavru kargayı kurtardılar

Kaynak: İHA

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