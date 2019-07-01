İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Yavuz Selim Özçakan (67) idaresindeki 41 RY 464 plakalı otomobil, Karaköy mevkisinde aynı yönde giden Ömer K'nin (33) kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özçakan, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özçakan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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