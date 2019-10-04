İş makinesi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 3 kişi yaralandı

İş makinesi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Bilecik'te iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

04.10.2019 11:39
İş makinesi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Bilecik'te iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Enes İ. idaresindeki 34-00-17-0505 plakalı iş makinesi, Osmangazi Mahallesi TOKİ Konutları kavşağında dönüş yapmak isterken sol şeritten gelen Gökhan K. yönetimindeki 34 LZ 9749 plakalı otomobille çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Gökhan K. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Zekiye K. (26) ve E.E.K. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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