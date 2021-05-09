İş makinesi doğal gaz borusunu kopardı, yayılan koku panik yarattı
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İş makinesi doğal gaz borusunu kopardı, yayılan koku panik yarattı

İş makinesi doğal gaz borusunu kopardı, yayılan koku panik yarattı
Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, özel bir firmaya ait ekskavatörün çalışma yaptığı sırada doğal gaz borusunun kopması çevrede paniğe neden oldu.

SİVAS'ta, özel bir firmaya ait ekskavatörün çalışma yaptığı sırada doğal gaz borusunun kopması çevrede paniğe neden oldu. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi 24'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmaya ait ekskavatör, arsada çalışma yaptığı sırada yeraltında bölgeden geçen doğal gaz borusunu kopardı. Delinen borudan çevreye doğal gaz sızmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Doğal gaz ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra gazı ana vanadan kesti. Sızıntı nedeniyle çevreyi yoğun gaz kokusu sardı.


İş makinesi doğal gaz borusunu kopardı, yayılan koku panik yarattı
İş makinesi doğal gaz borusunu kopardı, yayılan koku panik yarattı
İş makinesi doğal gaz borusunu kopardı, yayılan koku panik yarattı
İş makinesi doğal gaz borusunu kopardı, yayılan koku panik yarattı
İş makinesi doğal gaz borusunu kopardı, yayılan koku panik yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ

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