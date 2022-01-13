İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2) - Haberler
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İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2)

İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

HİZAN KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDIVan'ın Bahçesaray- Hizan karayolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üstüne çığ düştü.

VAN (DHA) - HİZAN KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Van'ın Bahçesaray- Hizan karayolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üstüne çığ düştü. İş makinesi çığın altında kalırken, operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu. Büyükşehir, Bahçesaray Belediyeleri ile Karayolları ekipleri, çığın kapattığı yolda çalışma başlattı. Yolda kalan araçlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Behçet DALMAZ/VAN,


İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2)

İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2)

İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2)

İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2)

İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2)

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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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