İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu (2)

VAN (DHA) - HİZAN KARAYOLUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Van'ın Bahçesaray- Hizan karayolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üstüne çığ düştü. İş makinesi çığın altında kalırken, operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu. Büyükşehir, Bahçesaray Belediyeleri ile Karayolları ekipleri, çığın kapattığı yolda çalışma başlattı. Yolda kalan araçlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Behçet DALMAZ/VAN,