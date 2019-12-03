İş makinesi çalan şahıs yakalandı

03.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:54

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş makinesini çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Eski sanayide meydana gelen olayda M.Y.'ye ait iş yerinin önündeki park halinde bulunan iş makinesi çalındı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin A.G. olduğunu belirledi. Polis, yaptıkları operasyonla A.G.'yi ve iş makinesini sattığı hurdacı Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA