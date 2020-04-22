İş makineli kortejle 23 Nisan coşkusu
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23 Nisan, Güncel

İş makineli kortejle 23 Nisan coşkusu

ANTALYA'da, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej oluşturularak, bayraklarla süslenen iş makineleri şehirde tur attı.

22.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:46
İş makineli kortejle 23 Nisan coşkusu

ANTALYA'da, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej oluşturularak, bayraklarla süslenen iş makineleri şehirde tur attı. Marş ve siren çalarak ilerleyen korteje, vatandaşlar da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından iş makineli kortej düzenlendi. Etkinlik Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ilçe meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Başkan Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının, pandemi koşullarında bir gün öncesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Egemenliğin millette olmasının önemini vurgulayan Uysal, her fikrin konuşulduğu, özgür iradenin vazgeçilmez olduğunu belirtti. Uysal, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

FİL KOSTÜMLÜ İŞ MAKİNESİKutlamada, etkinlikler kapsamında belediyeye ait iş makineleriyle kortej düzenlendi. Bayrak ve balonlarla süslenen iş makineleri cadde ve sokaklarda ilerledi. Başkan Uysal ile iş makinelerinde yer alan belediye personeli, pandemi nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara evlerinde moral verdi. Kortejdeki iş makinelerinde çizgi film karakterlerinin kostümünü giyen belediye personeli de bayrak dağıttı. Kortejde, süslemesi dinozora ve file benzetilen greyder ile atık kamyonu dikkati çekti. Kortejde marş ve siren çalınan iş makinelerine vatandaşlar balkonundan bayrak sallayarak eşlik etti. Diş tedavi merkezi çalışanı sağlık personeli de kortej geçişi sırasında alkış ve marşlarla kutlamaya katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin iş makineli korteji koronavirüse yönelik evden çıkmayanlara moral oldu.


Kaynak: DHA

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