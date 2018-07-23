İş Makinelerinden Mazot Hırsızlığı

Sivas'ta iki ayrı iş makinesinden yaklaşık 300 litre mazot ile araçlardan birinin forklift çatalı çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tavra köyü yakınlarında Tavra Deresi mevkisinde içme suyu hattı için boru döşeyen özel bir firmanın çalışanları sabah şantiye alanına gittiklerinde kepçe ve ekskavatörün mazot kapaklarının açık olduğunu fark etti.

İş makinelerinin operatörleri araçlarını kontrol ettiklerinde yaklaşık 300 litre mazot ile kepçenin forklift çatalının çalındığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

Polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.