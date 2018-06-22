İş Makinelerinden Mazot Çalındığı İddiası
Samsun - Sivas demiryolu hattında çalışan iş makinelerinden mazot çaldıkları iddia edilen hırsızlar, suçüstü yakalandı.
Samsun - Sivas demiryolu hattında çalışan iş makinelerinden mazot çaldıkları iddia edilen hırsızlar, suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Samsun - Sivas Demiryolu hattında çalışan iş makinelerinden mazot çalındığını fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölge devriye gezen İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gelerek mazot çaldıkları öne sürülen Onur Ç. ve Samet D'yi suçüstü yakaladı.
Ele geçirilen 200 litre mozat firmaya teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.