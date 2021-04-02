İş makinası uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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İş makinası uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İş makinası uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan iş makinası operatörü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan iş makinası operatörü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Hacıibrahimuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen iş makinası bölgedeki bir HES inşaatında çalışırken Okkayası mevkinde 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, iş makinesi operatörünün ağır yaralandığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İş makinası uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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