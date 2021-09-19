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İş makinalarının altından geçerek drift yapan araçlar nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İş makinalarının altından geçerek drift yapan araçlar nefes kesti

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Kemer Otomobil Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Kemer Otomobil Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Motor Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda klasik ve modifiye edilmiş otomobil yer aldı.

Kemer Ralli Alanı'nda düzenlenen festivale Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye Meclis üyesi Hasan Ali Acar, otomobil tutkunları ve vatandaşlar katıldı. Ralli alanına gelen vatandaşlar ve turistler, özellikle modifiyeli otomobillere büyük ilgi gösterdi. Modifiye edilmiş araçlarla yapılan gösterilerde renkli görüntüler ve heyecanlı anlar yaşandı. Festivalde iş makinelerinin altından geçerek yapılan drift şovları ise büyük alkış aldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, drift araçlarına binerek gösteriye ortak oldu.

Pandemi tedbirleri alınarak yapılan festivalde konuşan Başkan Topaloğlu, "Festivale belediye olarak her türlü desteği verdik. Festivalde pandemi tedbirlerini elden bırakmadık. Yerli ve yabancı misafirlerimize güzel bir gün yaşattık. Belediye olarak turizme katkı sağlayan her organizasyona destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

İş makinalarının altından geçerek drift yapan araçlar nefes kesti

İş makinalarının altından geçerek drift yapan araçlar nefes kesti

İş makinalarının altından geçerek drift yapan araçlar nefes kesti

İş makinalarının altından geçerek drift yapan araçlar nefes kesti

İş makinalarının altından geçerek drift yapan araçlar nefes kesti

İş makinalarının altından geçerek drift yapan araçlar nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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