İş Makinalarımızı Yangın Bölgelerine Gönderdik

İş Makinalarımızı Yangın Bölgelerine GönderdikTürkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlar, bir kez daha dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemini gösterdi.

İş Makinalarımızı Yangın Bölgelerine GönderdikTürkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlar, bir kez daha dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemini gösterdi. Tüm Türkiye, yangın bölgelerine destek amacıyla seferber olurken, Kütahya İl Özel İdaresi de bu seferberliğe sessiz kalmadı. Denizli ilimizin Buldan ilçesinde meydana gelen yangında görev yapacak olan Kütahya İl Özel İdaremizin iş makinaları dün gece geç saatlerde Kütahya İl Özel İdaremizden yola çıktı. Yangın bölgesinde çalışma yürütecek olan ekibimize kolaylıklar diliyoruz.

Kaynak: Habermetre