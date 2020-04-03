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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi

İş makinaları sektörü "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden yararlanmak istiyor

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, üyelerinin üretim potansiyelini kaybetmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde yer almayı talep ettiklerini belirtti.

03.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:30
İş makinaları sektörü

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, üyelerinin üretim potansiyelini kaybetmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde yer almayı talep ettiklerini belirtti.

Özgen yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından, Türkiye'de yaklaşık 130 bin kişiye istihdam sağlayan, iş makinaları sektörünün de derinden etkilediğini aktardı.

Sektörün salgınının en çok etkilediği Uzak Doğu ve Avrupa bölgelerinden komponent ve yedek parça tedarikinde yaşanan zorluklar ve pazarlardaki daralma sonucu oluşan stoklar nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığını kaydeden Özgen, "Ana ihraç pazarlarımızın salgından çok etkilenmesi ve bu ülkelerdeki talebin düşmesi hatta sıfırlanma noktasına gelmesi sektörün ayakta kalabilmesi için tehdit unsuru oluşturuyor. Hem üretim yapan üyelerimizin hem de ticaret yapan üyelerimizin bu dönemden en az zararla ayrılması, üretim potansiyelini kaybetmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan önlem paketinde yer almayı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

İhtiyaç olması durumunda yeni hastanelerin, sağlık kurum ve kuruluşlarının inşasında sektörün görev alabileceğini aktaran Özgen, iş makinaları sektörünün verimli bir şekilde üretime devam edip hizmet içinde kalmasının bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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