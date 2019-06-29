Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Hafriyatçılar ve İş Makinacıları Derneği'nce (SAHİMDER) düzenlenen "İş Makinaları Doğu Marmara Sektör Buluşması"na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serdivan ilçesinde helikopter pistinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Nayir, böylesi önemli ve güzel bir etkinliğin kente ve sektöre büyük katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Bu buluşmanın aynı zamanda sektörün ihtiyaçlarını karşılamasını arzu ettiğini dile getiren Nayir, emeği geçenleri tebrik etti.

SAHİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Can Akova da Sakarya'da bir ilk olan ve dünyaca ünlü birçok markanın araçlarının sergilendiği etkinliğe, firmaların yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından hem etkinliğin hem de yeni dernek binasının temsili açılış kurdelesini kesen Vali Nayir, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile iş makineleri ve teçhizatları inceledi.

Kaynak: AA