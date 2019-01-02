İş Kuyruğundakiler Merdivenlere Sığmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kadrolara yerleşmek için başvuru sırası bekleyen adaylar, İŞKUR Sivas İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar meydana getirdiler.

İŞKUR Sivas İl Müdürlüğü

DÖRDÜNCÜ KATTAN ZEMİN KATA KADAR KUYRUK

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde çeşitli alanlarda 6 bin 409 işçinin alınacağı duyurusu, iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin İŞKUR'a akın etmesine neden oldu. 4 Ocak olarak duyurulan son başvuru tarihi geciktirmek istemeyen adaylar Sivas'ta İŞKUR İl Müdürlüğü binasında uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk 4. Kattan zemin kata kadar uzandı.

İŞKUR Sivas İl Müdürlüğü

46 KİŞİ İŞBAŞI YAPACAK

Başvurulan arasından 46 kişinin yapılacak kura ve mülakatlar sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'ta işe alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA