İş kurmak isterken dolandırıldılar

ANKARA'da makine yazılım şirketi sahibi Şeyda Ş. ile ağabeyi Selman Ş. hakkında, farklı illerde karton bardak imalatı işine girmek isteyen 3 kişiyi, sözleşme tarihi geçmesine rağmen karton bardak makinelerini teslim etmeyip, toplam 561 bin 884 TL dolandırdıkları suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İki kardeşin Ankara ve Van'da daha önce de benzer 6 dolandırıcılık dosyası bulunduğu belirtildi.

Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren makine yazılım şirketi sahibi Şeyda Ş. ile ağabeyi Selman Ş., Denizli'de Necmettin Duman (25), Kastamonu İnebolu'da Esra ve Suat Sarul çifti ve Antalya'da Hüseyin Ala'ya karton bardak makinesi satmak için sözleşme imzaladı. Ancak iki kardeş, karton bardak üretip satmak isteyen müşterilerinden toplam 561 bin 884 TL peşinat almalarına rağmen sözleşme tarihinde makineleri teslim etmedi. Şikayet üzerine iki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şeyda Ş. ve Selman Ş. hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Ankara ve Van'da daha önce de benzer şekilde 6 dolandırıcılık dosyaları olduğu belirlenen şüpheliler, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Avukat Neslihan Koçer, "Önce başka bir şirketi var. Piyasayı önce o şirketle dolandırıyorlar. Sonra başka bir şirket kuruyorlar. Van, Kastamonu, Gaziantep, Mersin, Antalya'da ciddi sayıda yabancı uyruklu mağdur da var. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek" dedi.