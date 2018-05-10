İş Kuran Gençlere Bir Yıl Boyunca Devlet Olarak Primi Biz Ödeyeceğiz"

Gençleri iş kurmaya teşvik amacıyla getirdikleri yeni desteğe değinen Ağbal, "18-29 yaşında ilk defa SGK'ya iştirakçi olan Bağ-Kur'lu genç kardeşlerimize diyoruz ki 'İş yerinizi açtınız, bir yıl boyunca devlet olarak primi biz ödeyeceğiz'". dedi.

İş Kuran Gençlere Bir Yıl Boyunca Devlet Olarak Primi Biz Ödeyeceğiz

Gençleri iş kurmaya teşvik amacıyla getirdikleri yeni desteğe değinen Ağbal, "18-29 yaşında ilk defa SGK'ya iştirakçi olan Bağ-Kur'lu genç kardeşlerimize diyoruz ki 'İş yerinizi açtınız, bir yıl boyunca devlet olarak primi biz ödeyeceğiz'". dedi

Kaynak: Dunya.com

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