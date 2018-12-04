İş-Kur, Typ Aracılığıyla 500 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Çalışma ve İş Kurumu, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500 kişiye istihdam sunacak.

İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, başvurular sonucunda çalışmak isteyen kişilerin; çevre temizliği, ağaçlandırma, park düzenlemesi, kamusal altyapının yenilenmesi, erozyon engelleme gibi alanlarda istihdam edileceğini söyledi.

İstihdam edilecek personelin asgari ücret ve sigorta primlerinin de yatırılacağını anlatan Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya, "İlimizde bulunan iş bulmakta zorlanan vatandaşlarımızın, asgari ücret maaş ve sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanması ile kendilerine gelir kaynağı sağlayarak, hanelerine sıcak bir çorbanın girmesine vesile oluyoruz.

Toplum Yararına Programlar, işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde toplum yararına bir işin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanan programlardır.

Toplum Yararına Programın amacı doğrultusunda iş gücü ihtiyaçları giderilip işsiz olan vatandaşlarımıza da yeni bir iş imkanı sağlanarak toplumun her kesiminin bundan faydalanmasını hedefleyen projelerle; 6 ay süre ile 500 kişiye İl ve İlçe Belediyeleri ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma fırsatı sağlıyor" dedi. - KIRŞEHİR