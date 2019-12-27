İŞ-KUR, Kırşehir'de özel sektörde 3 bin 464 kişiye istihdam sağladı

27.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:02

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü 2019 yılında özel sektörde 3 bin 464 kişiye istihdam sağladı.



2019 yılı için hazırlanan değerlendirme raporunda; Kırşehir'de, İş-Kur'a müracaatta bulunan kişilerin işe yerleştirilme oranlarında başarı yakalandı.



İŞ-KUR tarafından verilen bireysel danışmanlık hizmetleri 2019 yılında ilk sırada yer aldı. 16 bin 351 kişiye bireysel danışmanlık hizmetinin verildiği Kırşehir il müdürlüğünde 2019 yılı raporu ise şöyle;



"Özel Sektörde işe yerleştirme 3 bin 464, kadın işe yerleştirme 720, genç işe yerleştirme 850, engelli işe yerleştirme 100, Özel sektörde yüksek öğretim mezunlarını işe yerleştirme 600, bireysel danışmanlık 16 bin 351, engelli danışmanlığı 690, İŞ-KUR tarafından yapılan iş yeri ziyareti sayısı 2 bin 600, imalat sektöründe katılımcı sayısı 130" - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA