İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine sosyal çalışma programı

Türkiye İş Kurumu tarafından Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla sosyal çalışma programı duyurusu yapıldı.

Sosyal Çalışma Programı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenecek. SÇP Kurum portalı üzerinden başvurular, online işlem olarak da yapılabilecek.

Kırşehir'de 18 ayrı kurumda yapılacak eğitim programına 128 kişi katılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA