İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine çalışma imkanı

Muğla İş-Kur Müdürü İlyas Sarıyerli, Sosyal Çalışma Programı kapsamında üniversite öğrencilerine yaz döneminde çalışma imkanı sunulduğunu bildirdi.

Sarıyerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu yıl ilk defa uygulanacağını belirtti.

Programın öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek ve çalışma disiplini kazandırmak amacıyla hazırlandığını aktaran Sarıyerli, amaçlarının toplumsal faydanın yüksek olduğu kamusal alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımların artması olduğunu kaydetti.

Kayıtların İş-Kur internet sitesinden elektronik ortamda alındığını vurgulayan Sarıyerli, şöyle konuştu:

"Program kapsamında açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşını tamamlamış üniversite öğrencileri başvuracak. Programdan yararlanma şartları ise

18 yaşını doldurmuş olmak, öğrencilik kaydı aktif olmak, başka bir yerde çalışmıyor veya staj yapmıyor olmak, bahar döneminden devam eden dersi olmamak, yaz okulunda ders almamış olmak ve genel akademik not ortalaması 2 ve üzerinde olmak."

Sarıyerli, bu kapsamda başvuruların cuma gününe kadar alınacağını ve proje kapsamında Muğla'ya 489 kişilik kontenjan ile 2 milyon lira ödenek tahsis edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA