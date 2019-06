İŞ-KUR'dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Türkiye İş Kurumu Sivas İl Müdürlüğü, (İŞ-KUR) Sivas'ta engelli ve eski hükümlülerin kendi iş yerini kurmalarına yönelik hibe desteği verdi.

İŞ-KUR İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen hibe desteği protokol töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta her alanda istihdamın artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Her kurumun kendi iş kapasitesini artırarak, maksimum seviyede katma değer oluşturduğunu belirten Vali Ayhan, "İŞ-KUR İl Müdürlüğümüz, dinamik bir kurum yapısına sahip. Her gelen talebi titizlikle, hassasiyetle dikkate alarak çalışmalar yapmaktadır. Bizim için en anlamlı olan istihdam odaklı toplantılara ve programlara katılmaktır. Bu örnek projeleri artırarak Sivas'ta dezavantajlı sosyal yapılara yönelik devletimizin hassasiyet gösterdiği alanları destekleyeceğiz. Hibe alan vatandaşlarımıza bereketli ve bol kazançlar diliyorum." dedi.

İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise hibe programları çerçevesinde 3 kişiye toplam 144 bin lira hibe verildiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hibe alanlara hediye çekleri takdim edildi.

Programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beşir Köksal katıldı.

Kaynak: AA