İş-Kur'dan 16 Milyon Lira İşsizlik Maaşı Desteği

İŞ-KUR'dan 16 milyon lira işsizlik maaşı desteği

SİVAS - İŞ-KUR Sivas İl Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde 400 kişiye 16 milyon lira işsizlik maaşı desteği sağladı.

Sivas Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat kurumun çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Canpolat, Sivas'ta 2017 verilerine göre 15-65 yaş aralığında çalışma çağında 413 bin 385 kişi bulunduğunu ifade ederek, ildeki toplam nüfusun yüzde 66'sının çalışabilir çağdaki kişilerden oluştuğunu belirtti. Canpolat, son 3-4 ay içerisinde işe yerleştirme konusunda Sivas'ın 81 il içerisinde oran sıralamasında dördüncü sırada olduğuna da dikkat çekti.

İşsizlik maaşı hakkında bilgi veren Canpolat, "Bu sene vermiş olduğumuz ödenek miktarı 16 milyon liranın üzerinde. İşsizlik maaşından şuan itibari ile faydalanan kişi sayısı 400. Bizim şöyle bir amacımız var; işsizlik maaşına müracaat eden kişileri kuruma davet ediyoruz. Onlara iş öneriyoruz. İşi kabul etmedikleri takdirde maaşını kesiyoruz. İşsizlik maaşı alan kişileri iş hayatına yönlendirmek istiyoruz" dedi.

İş yerlerinin kayıtlarını güncellediklerini belirten Canpolat, "Bu yüzden de engelli istihdamında, imalat sektöründeki işverenlerimize ulaşıp, nitelikli eleman temin etmede, iş arayanların iş hayatına yönlendirilmesinde nokta atışı yaparak işverenle birebir diyalog kurmasında yani nitelikli danışmanlık hizmetini vermekte başarılıyız. Kamu kurumları ile sağlıklı diyalog kurup hızlı mesafe alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni yapılan İŞ-KUR hizmet binasının yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten Canpolat yeni yılın başında yeni binalarına geçerek hizmet vereceklerini söyledi.

Toplantıda görüşlerini dile getiren Vali Davut Gül ise kentte 700 personel arayan işletme olduğuna vurgu yaparak 'Ne iş olsa yaparım?' diyen işsiz kalmadığını, böyle bir konu olsaydı bu 700 açığın dolması gerektiğini söyledi. Sivas'ta İŞ-KUR'a kayıtlı 25 bin 972 iş arayan vatandaş olduğunu ancak bunların birçoğunun mevcut bulunduğu iş ortamından daha iyi iş ortamı aradıkları için kayıtlarını güncel tuttuklarını vurgulayan Gül, iş bulduğu halde İŞ-KUR'dan kaydını sildirmeyen çok sayıda kişi olduğunu da ifade etti.

Çalışabilir çağdaki 18-35 yaş bireylerin yüzde 95.6'sının çalıştığını dile getiren Gül, "18-35 yaş arasında personel arayan işletmelerin personel bulması zor olacaktır. Personel bulan ise bir işletmeden diğerine geçmiştir. Eğer açık pozisyonları kapatmak istiyorlarsa yaş aralığının genişletilmesi gerekiyor. Sivas dışarıdan göç almadığı müddetçe başka bir fabrikadan çıkmayan kişinin başka bir yere yerleşme durumu olmuyor. Ama burada İŞ-KUR yine yatırımcının imdadına koşuyor. İşletme sahibi personelini eğitmek istediğinde eğitimi ve masrafları ile maaşı üstleniyor. Diğer yandan sigortalarını SGK yapıyor ama personeli İŞ-KUR seçiyor. Personelin eğitimde belli bir aşamaya gelmesine kadar acemilik dönemi devletin imkanları ile geçiştirilebiliyor. Bu işletmeler açısından önemli bir avantaj" dedi.

Birçok işsizin Toplum Yararına Çalışma Programına sıcak baktığını vurgulayan Gül, "Ancak bu programda hayatınız boyunca toplam 24 ay yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla rahat ve özel sektöre göre avantajları da olsa TYP'yi çok tercih etmemek lazım. Asıl olan özel sektörde bir işe girip 12 ay boyunca çalışmaktır" ifadelerini kullandı.