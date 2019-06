İş-Kur'dan 147 üniversite öğrencisine iş imkanı

Diyarbakır'da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından yürütülecek 3 aylık Sosyal Çalışma Programlarıyla 147 üniversite öğrencisi istihdam edilecek.

İş-Kur İl Müdürlüğü, 3 aylık Sosyal Çalışma Programlarıyla kent merkezi ve ilçelerinde 10 kamu kurumunda açılan 11 programda 147 üniversite öğrencisini işe alacak.

Doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında 8 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek program başvuruları, 25-28 Haziran tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

İl Müdürü İsmail Koç, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olanlar, başka bir işte çalışan veya staj gören öğrenciler ile bahar döneminden dersleri devam eden, yaz okulundan ders alan üniversite öğrencileri hariç 18 yaşını doldurmuş, not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan her üniversite öğrencisinin dilediği ilde Sosyal Çalışma Programı'na katılabileceğini bildirdi.

Diyarbakır için açıklanan kontenjana başvurmak isteyen üniversite öğrencilerinin, 28 Haziran'a kadar kurumun resmi internet adresinden başvurularını yapabileceğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Başvuru süresinin ardından 5 Temmuz'da noter huzurunda gerçekleştirilecek elektronik merkez kura ile programlarda çalışacak öğrenciler belirlenecek. Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunurken, öğrenciler haftada 3 gün, günde 7,5 saatlik çalışma süresi ile çalışarak, her bir çalışma günü için 67,36 lira alacaklar. Ayrıca program dahilinde çalışılan her bir iş günü için Genel Sağlık Sigortası ve sigorta primleri yatırılacak."

