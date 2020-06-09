İş kulüplerinde 2 bin 613 kişiye online eğitim AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan 2 bin 613 öğrenci ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan 2 bin 613 öğrenci ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İş Kulüplerinde verilen yüz yüze eğitimi elektronik ortama taşıyarak, gençlere ve iş arayanlara desteğin sürdüğünü bildirdi. İŞKUR tarafından verilen eğitimlerde iş arayanları işgücü piyasasına hazırladıklarını belirten Selçuk, "İş Kulübü eğitimlerimizde özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması ve iş görüşmesinde yapılması gerekenler gibi konuları katılımcılara aktarıyoruz. İş arama becerilerinin geliştirildiği bu eğitimler hem gençlerimiz hem de iş arayan vatandaşlarımız için önemli. Toplamda 2 bin 613 gencimiz bu eğitimden yararlandı. Hedefimiz bu eğitimleri online olarak Türkiye geneline yayarak daha çok vatandaşımıza ulaşmak" ifadesini kullandı.

'EĞİTİMLERE ÜNİVERSİTELER DESTEK OLDU'Selçuk, eğitimlere iş arayan vatandaşların yanı sıra üniversiteleri de paydaş kıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İş Kulübü; Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencilerine yönelik İş Kulüpleri Eğitimi düzenledi. Bu online eğitime 1102 gencimiz katıldı."

ANKARA, -

Kaynak: DHA