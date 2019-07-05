İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş...
İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la görüşüyor.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la görüşüyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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