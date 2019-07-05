HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 70 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerine ilişkin taleplerini iletmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la görüşüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA