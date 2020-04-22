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Mahmut Arslan, 1 Mayıs, Türkiye, Emekçi, Güncel

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs'ta dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve...

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, her yıl bir ilde 1 Mayıs'ı kutlama geleneğini başarılı bir şekilde sürdüren HAK-İŞ'in ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs'ı farklı bir yöntemle kutlayacağını belirterek, "HAK-İŞ olarak bu sene 1 Mayıs'ta...

22.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:43
İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan:

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, her yıl bir ilde 1 Mayıs'ı kutlama geleneğini başarılı bir şekilde sürdüren HAK-İŞ'in ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs'ı farklı bir yöntemle kutlayacağını belirterek, "HAK-İŞ olarak bu sene 1 Mayıs'ta emekçilerimizin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacağız" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak her yıl farklı bir ilde üyelerimizle bir araya gelerek, en coşkulu şekilde 1 Mayısları kutladık. Karabük, Kayseri, Konya, Sakarya, Erzurum, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilde gerçekleştirdiğimiz kutlamalar artık bir HAK-İŞ geleneği olmuştur. HAK-İŞ olarak, bu sene de 1 Mayıs'ı en coşkulu şekilde yine birilimizde kutlamak üzere hazırlıklarımızı başlatmıştık. Ancak, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının kitlesel bir miting gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir. 1 Mayıslar, birlik, mücadele ve dayanışma günlerdir. Biz yine HAK-İŞ olarak tüm Türkiye'de 1 Mayıs'ı taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu kararı ile örgütlü olduğumuz 81 ilimizde valiliklerin izni çerçevesinde ortak bildiri okunmasını planlıyoruz. Bu sene belki binlerce emekçi kardeşimizle omuz omuza alanlarda olamayacağız ancak, mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacağız" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ ve çalışanlar olarak; 1 Mayıs'ta ülkenin, bölgenin ve küremizin bütün emekçileri ile bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmayı yineleyeceklarını kaydeden Arslan, şöyle devam etti:

"Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz. Ülkemizde yoksulluğun olmadığı, adil bir gelir dağılımı ile herkesin refah içinde yaşadığı, barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir Türkiye hayalimize dünden daha yakınız. Ülkemize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. Bu yıl bir yeniliğe imza atıyoruz. 1 Mayısların, sendikal hareketteki yeri önemlidir. 1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür. HAK-İŞ olarak, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla '1 Mayıs Haftası' olarak kutlayacağız. Bu açıdan bir yeniliğe de imza atıyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız. Ülkemizde ve dünyada yaşayan korona virüs salgınından en çok emekçi kardeşlerimiz etkilendi. Gece gündüz demeden, tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakarca çalışan başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere gıda, finans ve banka, güvenlik, ulaşım, temizlik, haberleşme sektörleri ile market, eczane, fabrika ve atölyelerde çalışan üyelerimize, tüm özel sektör ve kamu emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde onlara Mevlana'nın şu sözüyle seslenmek istiyorum; Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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